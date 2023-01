Strade alla Zipa con buche di dieci centimetri Il Comune tira in ballo l’Autorità portuale

Buche profonde e pericolose, la Zipa del porto di nuovo vittima di strade colabrodo. A denunciarlo è stata Antonella Andreoli (Lega) nella sua interrogazione di ieri in consiglio comunale: "La situazione del manto stradale nelle arterie portuali e limitrofe all’area dello scalo è ridotta in condizioni penose. Mi chiedo come intenda intervenire l’amministrazione per sistemare la questione". In effetti la Zipa, come altre zone della città, vede le condizioni del suo sistema viario in alcuni punti ridotto in pessime condizioni. A causa del passaggio frequente e costante di mezzi pesanti in ingresso e in uscita dallo scalo di Ancona il manto stradale è sottoposto a forti sollecitazioni. A peggiorare la situazione ci si sono messe, come spesso capita d’inverno, le precipitazioni piovose e le basse temperature. Fattori che contribuiscono all’usura degli asfalti, specie proprio nella zona portuale dove i carichi pesanti fanno il resto. Dal sopralluogo effettuato sul posto sono emerse delle buche che andrebbero definite voragini. La profondità di alcune di queste supera i 10 centimetri, come da test effettuato con un metro. In caso di pioggia queste buche si riempiono d’acqua diventando spesso invisibili, fino a quando i mezzi pesanti ci passano sopra. non si contano i danni provocati agli pneumatici e ai telai dei veicoli.

In via Mattei l’amministrazione comunale nel recente passato aveva effettuato delle nuove pavimentazioni, diverso il discorso su via Einaudi dove la situazione odierna è davvero drammatica. In alcuni casi si tratta di territorio demaniale di competenza comunale dove però insistono attività prettamente legate alla sfera portuale. Da qui la risposta dell’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini: "A breve presenteremo all’Autorità portuale una bozza di convenzione per la copertura da parte sua dei costi degli interventi pari a circa il 90% degli importi. Una convenzione che stavamo rinnovando con la vecchia gestione dell’Authority – ha aggiunto Manarini – ma poi il vertice, ossia la presidenza, è cambiata. L’amministrazione comunale non può accollarsi i costi dell’ammaloramento delle strade dentro l’area dello scalo visto che le attività sono praticamente tutte in concessione con l’Ap".

Le strade del porto sono ridotte male, ma la situazione in questo periodo dell’anno riguarda una buona parte della rete viaria cittadina. Il piano asfalti è stato già definito, ma per i lavori bisognerà attendere ancora almeno 30-45 giorni: "I mesi invernali sono sempre molto delicati per le pavimentazioni – è stata la risposta del titolare dei lavori pubblici – Il piano asfalti partirà a marzo, adesso con queste temperature non è possibile. In attesa di quello vedrete partirà un intervento di mitigazione delle buche nelle strade più delicate e trafficate".

Pierfrancesco Curzi