Strade ancora bloccate dagli alberi caduti. Uno è crollato nella scuola d’infanzia di Polverigi

Ha lasciato grandi strascichi il vento forte degli ultimi giorni. Alcune strade di campagna sono tuttora chiuse e diversi cortili impraticabili. Come quello della scuola dell’infanzia di Polverigi dove un grosso albero è caduto nell’area verde con i giochi. Una tragedia sfiorata. A Sirolo la vetrata di una pensilina al Coppo si è frantumata a terra. A Castelfidardo sono stati circa una trentina gli interventi di maggior rilievo gestiti nelle vie Oberdan, della Stazione, Verdi, Macerata, della Battaglia, Gandhi contrada Merla. Il consigliere di opposizione Marco Cingolani lamenta: "C’è una signora, anziana che tutte le mattine scende da via Macerata verso il Cerretano per prendere la corriera che la porta al cimitero. Va a fare visita al figlio, morto poco tempo fa. Oltre a quella signora, ci sono ovviamente altri utenti che usufruiscono della strada. Forse stamattina sarà liberata. Da sabato pomeriggio è chiusa. Non si chiedono miracoli, ma il minimo sindacale". Ripristinata la viabilità sulle strade comunali di Offagna e sulla provinciale 6 all’altezza di villa Fiorenzi.