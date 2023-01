Ancona, strade piene di buche e sprechi. "Faccio un esposto alla Procura"

Buche come voragini nelle strade di Ancona

Ancona, 28 gennaio 2023 – Maltempo, incuria e rattoppi: l’inverno nero delle strade anconetane con gli asfalti mangiati e voragini da fare impressione. In attesa della stagione migliore e del prossimo piano-asfalti, l’amministrazione comunale deve fare i conti con le proteste degli automobilisti alle prese con una forte situazione di degrado. Il quadro è preoccupante in varie zone della città, ma in centro fa più rumore. In particolare nel percorso circolare tra via San Martino, via Varlè e via Palestro, fino a ritornare all’imbocco della galleria San Martino in uscita dal centro: un chilometro da paura, soprattutto per pneumatici, sospensioni e telai dei veicoli.

Su via San Martino alcuni tratti della carreggiata a due corsie sono impresentabili e il peggio inizia all’ingresso in piazza Pertini fino allo svincolo di via Gioacchino Varlè. Col passaggio costante dei mezzi e la pioggia delle scorse settimane si sono formate delle autentiche voragini. L’asfalto è stato letteralmente grattato via, a terra cumuli di pezzetti sbriciolati del tappetino e delle fondamenta della strada. Sbagliare traiettoria o finire dentro quelle voragini a una velocità anche leggermente superiore al normale significa rischiare di spaccare l’auto o lo scooter.

All’altezza dell’incrocio con via Simeoni, lato Rinoceronti, gli avvallamenti sono talmente consistenti che il tombino e il chiusino della rete fognaria è a un livello inferiore per svariate decine di centimetri. Via Varlè, a senso unico, è lunga un’ottantina di metri ed è di vitale importanza per la viabilità del centro: unisce via san Martino a via Palestro. Due le caratteristiche della via: le auto in perenne sosta vietata e un asfalto da gridare vendetta.

Prima di arrivare all’incrocio con via Palestro in auto sembra di stare sul tagadà. È così da anni. Via Palestro è imbarazzante davanti il palazzo delle finanze, all’altezza di via Simeoni e poi c’è il caso dell’attraversamento pedonale dall’uscita del parcheggio Pertini ai giardinetti di piazza Stamira. Sarebbe interessante fare un’indagine geologica per ricostruire i vari periodi dei rattoppi. In pochi giorni si erano formate due buche gigantesche che il magazzino ha tappato più volte senza risolvere il problema.

Per tutti questi motivi e in generale per la crisi degli asfalti, il consigliere comunale di minoranza, Arnaldo Ippoliti (lista civica 60100), ha deciso di presentare un esposto contro il Comune all’autorità giudiziaria: "Vorrei capire com’è possibile spendere milioni di euro in otto anni e avere strade mal messe come le nostre – attacca Ippoliti – Quale consigliere comunale ho maturato il convincimento di depositare l’esposto in Procura. L’obiettivo mira a fare chiarezza su come siano stati spesi i nostri soldi e perché non c’è mai un responsabile a rispondere sullo stato delle strade".