Strade buie in centro: proteste dei residenti

"Il centro storico necessita di una maggiore illuminazione e appena cala la sera vicolo della Guardiola, uno di quelli che tagliano a metà il centro. è completamente buio".

La segnalazione arriva dai residenti e a farsene portavoce è l’opposizione di Progetto Montemarciano dopo la comunicazione da parte della giunta Bartozzi degli interventi sull’illuminazione pubblica.

"Il Comune di Montemarciano continua ad investire sull’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica con la sostituzione delle vecchie lampade con nuove e più moderne lampade a led – hanno spiegato-. Negli ultimi giorni si è conclusa la sostituzione delle lampade nel tratto Sud del lungomare di Marina di Montemarciano, nelle frazioni di Cassiano, comprese Via Maia D’Orso e Via Galoppo, e di Marcianella compresa Via Grotte di Frasassi. Sono imminenti anche gli interventi su Via San Pietro e Via Buzzetto. Un’attenzione particolare anche per quello che riguarda la sicurezza nei plessi scolastici". "Nei prossimi giorni si completeranno i lavori, iniziati la scorsa estate, che prevedono la sostituzione di tutta la recinzione del giardino della Scuola d’Infanzia " M. Montessori" e del giardino della Scuola Elementare "R. Sanzio" di Marina di Montemarciano" concludono.