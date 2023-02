Strade colabrodo e associazioni: l’opposizione chiede soluzioni

Strade groviera, affidamento del servizio rifiuti alla nuova società Corum e nodo delle sedi che mancano per le associazioni: seduta di Consiglio infuocata quella di giovedì. Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) ha caldeggiato interventi sul fronte della manutenzione stradale: "Gli automobilisti sono arrabbiati per come sono le strade - denuncia -. Abbiamo strade colabrodo che da tempo aspettano un intervento di manutenzione. La Giunta si attivi per avviare prestissimo un lavoro di mappatura di tutte le strade di Fabriano e delle frazioni e le classifichi secondo un criterio di urgenza nell’esecuzione dei lavori". L’assessore Vergnetta ha replicato che la situazione delle strade è nota da tempo e aggiunto che spetterà agli uffici specifici del Comune predisporre una mappatura delle più urgenti da sistemare. "Va bene che siano gli uffici, presto, a mappare tutte le strade – ha replicato Silvi - ma poi confrontiamoci, maggioranza e opposizione, per monitorare insieme la situazione e per vedere quali sono quelle messe peggio. Se ad oggi, in attesa della variazione, a bilancio ci sono pochi fondi per le strade (che sono anche peggiorate con l’ultima nevicata), di lavori urgentissimi se ne potranno fare pochi". "In uno scambio di vedute con l’assessore Vergnetta – aggiunge Pariano- mi è sembrato che stia a cuore della Giunta dare serie risposte a tutte quelle associazioni che operano sul territorio ma che, oggi non hanno una sede. Ecco perchè chiedo al sindaco di sollecitare gli uffici competenti per la realizzazione di una tabella esplicativa delle concessioni dei locali comunali affidati ad associazioni".