Strade colabrodo e buie, sale la protesta

"Buche, segnaletica e illuminazione carente": la protesta arriva dalla parte alta della città e in particolare dalle vie Colli, Gramsci, Ugo La Malfa, Crivelli e Verdi. Nelle attività a ridosso della parrocchia Regina della Pace sono state raccolte 110 firme, una petizione promossa dal comitato Erbarella-San Pietro Martire e depositata in Comune lunedì. Ma proprio in questi giorni gli operai sono al lavoro sulla segnaletica di parte di queste zone. Intanto per oggi le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse per l’allerta meteo per decisione del primo cittadino. Per restare alla parte alta della città domani in Comune è previsto un incontro tra la giunta e i residenti di via Agraria dove l’amministrazione avrebbe intenzione di inserire il senso unico a causa della frana che qui insiste. Ad oggi non ci sono fondi per intervenire su quell’importante avvallamento presente ormai da anni. Di qui, ritenuta pericolosa quella situazione anche per la difficoltà dei mezzi della nettezza urbana di prelevare i rifiuti l’intenzione di introdurre il senso unico in uscita e ridimensionare la carreggiata nel punto a ridosso della frana. Una soluzione che non incontra però il favore di tutti i residenti i quali avrebbero pronte delle controproposte.

"Proseguono gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade cittadine – annunciavano ieri dal Comune -. La ditta sta procedendo a rotazione in tutta la città per rendere più visibili attraversamenti e segnaletica varia. Dopo aver terminato la zona di Colle Paradiso, si sta procedendo ora in Via dei Colli, Via Gramsci e strade limitrofe. Questi lavori vengono realizzati avvalendosi dello strumento tecnico-amministrativo di un accordo quadro. Una soluzione – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Valeria Melappioni - che permette di attuare, nel tempo, la manutenzione della segnaletica stradale in maniera uniforme, continuativa e programmata".

Messi in campo 100mila euro annui che "garantiscono interventi anche per la sostituzione o l’integrazione della segnaletica verticale e per la manutenzione su tombini, caditoie e fossi laterali. Altri 100mila euro sono stati stanziati per interventi specifici di segnaletica legati e interventi di moderazione di velocità, in particolare nelle oltre venti strade intorno alle scuole cittadine dove sarà disposto il limite di velocità di 30 km/h, delimitando con i colori della pace anche gli spazi in prossimità di attraversamenti pedonali".