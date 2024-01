"Strade colabrodo". La giunta corre ai ripari

Mentre in città sale la protesta per lo stato delle strade e dei marciapiedi, la giunta di Lorenzo Fiordelmondo annuncia nuovi interventi sulle strade. "Il manto stradale – lamenta un cittadino, Diego Pierelli – di alcune strade e rotatorie della città è impercorribile: strade dove ogni giorno transitano migliaia di veicoli come viale del lavoro, viale don Minzoni, la salita di via Garibaldi, le due rotatorie che portano alla zona industriale e tante altre. Non ci sono più le condizioni minime di sicurezza per i mezzi che vi transitano, ma ancora peggio per l’incolumità fisica per chi le percorre in motocicletta o peggio ancora in bici. Non è accettabile che i camion vi debbano transitare a 20 chilometri orari per non causare danni al mezzo o alla merce trasportata. Non si può più attendere. O il problema viene risolto o queste strade debbono essere chiuse. Dal punto di vista economico l’attuale amministrazione, giusto o sbagliato che sia, ha scelto di impegnare gli oneri di urbanizzazione di Amazon (4,5 milioni di euro, ndr) in un altro progetto (recupero ex Cascamificio e complesso San Martino), però adesso le finanze per rimediare a questa situazione si debbono trovare. Anche perché allora le belle parole di mobilità sostenibile e sicurezza stradale sarebbero solo parole al vento". Qualcosa in vista c’è. Le risorse complessive destinate agli interventi di manutenzione di strade e marciapiedi sono passate da 600mila a 990mila euro grazie all’avanzo di amministrazione e agli oneri di urbanizzazione. Per i prossimi mesi, probabilmente in primavera, sono previsti interventi in quattro rotatorie, tra cui quelle più critiche. La giunta Fiordelmondo ha approvato i progetti di manutenzione straordinaria di "quattro rotatorie di particolare rilevanza per la viabilità cittadina e con criticità estese". Le prime tre, distribuite lungo l’asse sud della città, sono: la rotatoria vicino alla stazione tra via Ricci, viale XXIV Maggio e viale Don Minzoni, quella tra via Pasquinelli e viale Don Minzoni e quella tra la stessa via Pasquinelli e via Bocconi. La quarta è la rotatoria dalla parte opposta della città, tra viale Verdi, viale Papa Giovanni XXIII e via Martin Luter King. I lavori, che saranno dati in appalto a stretto giro, "consistono nel rifacimento del sottofondo stradale per garantire la massima stabilità e resistenza al passaggio dei mezzi pesanti, poi nuova asfaltatura".