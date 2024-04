"Strade colabrodo, qui siamo di serie B"

"Buche e avvallamenti, ci sentiamo cittadini di serie B". La protesta si alza dalla zona del parco del Ventaglio-via dell’Agraria-Colle Paradiso dove, per dirla tutta, nei giorni scorsi sono approdati gli operai col catrame. "La settimana scorsa, dopo tanto tempo – riferisce Ennio –, è stato fatto un piccolo intervento sulla strada che collega via Colle Paradiso a via Montelatiere. Si è trattato della chiusura di buche, niente di che, però almeno si evitano danni alle auto e cadute per chi va in moto. C’erano quattro buche da chiudere, ma ne hanno tappate tre, perché avevano solo due palate di breccino catramato: la peggiore è rimasta come era. C’è qualcuno che controlla il lavoro degli operai? L’ingresso della strada è stretto, occorre far spostare il palo della Tim che giace rotto sul terreno da oltre un anno". "Il parco del Cannocchiale e le strade sono dimenticate da Dio e dagli uomini – aggiunge Franco Iantosca –. Via dell’Agraria e via Paradiso sono piene di buche. E sarebbe il rione d’élite?"