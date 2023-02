"Il fatto che il Comune di Ancona abbia speso milioni di euro per asfaltare le strade e che le stesse, a distanza di poco tempo, siano già in pessimo stato è la testimonianza palese di un’amministrazione sciatta e approssimativa. Le cause del grave dissesto stradale dopo così breve tempo dagli interventi realizzati è evidentemente da ricondursi ad una scarsa o assente progettazione dei lavori, a scelte di materiali non adeguati, ad una pessima direzione dei lavori, sia in fase di affidamento degli incarichi, che in fase di esecuzione e di controllo delle opere.

Le strade del capoluogo dorico non si troverebbero in questa indecente situazione – in cui c’è praticamente tutto da rifare nonostante le ingenti somme spese per le recenti asfaltature - se prima di commissionare i lavori il Comune avesse svolto le adeguate valutazioni preliminari sullo stato manuntentivo delle strade, sui carichi viari delle singole strade, sulle tipologie di asfalto da utilizzare (ne esistono decine di tipi), e se fossero state affidate le opere a professionisti di comprovata esperienza specifica nel settore.

In poche parole, questa amministrazione comunale, molto più responsabilmente di quanto non abbia fatto, avrebbe dovuto studiare di più prima di spendere il denaro pubblico; c’è stata invece troppa approssimazione e sciatteria e a pagarne le spese saranno purtroppo i cittadini. Non è una questione di schieramento di destra o di sinistra, tant’è che al Sindaco e alla Giunta sarebbe bastato copiare, in tema di strade, il modus operandi di alcune grandi città delle vicine Emilia Romagna e Toscana. Per amministrare bene ci vogliono le capacità, le competenze e responsabilità".

Stefano Benvenuti Gostoli,

deputato anconetano

di Fratelli d’Italia