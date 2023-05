"Strade devastate" Il sindaco rassicura: "I cantieri sono in arrivo"

Fioccano le polemiche a Osimo sullo stato delle strade. "Ecco come questa amministrazione aggiusta le strade della città: piazzandoci sopra cartelli per non assumersi la responsabilità di eventuali incidenti causati da un manto stradale pietoso – affermano le Liste civiche – L’attuale amministrazione non ha saputo sfruttare l’enorme occasione che il Pnrr poteva essere per Osimo". Il sindaco Simone Pugnaloni replica: "Quattro rotatorie (Campocavallo, quella del Sì con te, del Borgo, Largo Trieste, Crocefisso) saranno asfaltate a partire dal 22, data concordata in questi giorni viste le previsioni meteo delle prossime due settimane. La rotatoria del Crocefisso sarà asfaltata dopo la chiusura delle scuole per non intralciare la viabilità. I mutui sono per legge la fonte di finanziamento più certa per finanziare gli investimenti".