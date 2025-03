Strade dissestate: interventi urgenti

Dopo le piogge delle ultime settimane, il manto stradale in alcune zone di Fabriano ha subito un ulteriore deterioramento. Per far fronte a questa situazione, da venerdì gli operai del Comune sono impegnati in interventi di ripristino urgente e a partire da domani si procederà con ulteriori lavori di manutenzione.

"L’amministrazione è consapevole del disagio causato dal deterioramento del manto stradale e sta operando con interventi tempestivi per garantire maggiore sicurezza alla circolazione – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta –. Tuttavia, nei prossimi giorni partiranno importanti lavori di scavo da parte di E-Distribuzione, per oltre 10 chilometri, e di Viva Servizi, rendendo impossibile un intervento più risolutivo in alcune zone. Per questo motivo, i lavori definitivi di asfaltatura in questi tratti potranno essere effettuati solo dopo il completamento delle opere programmate".

Restano da completare gli interventi in via Di Vittorio, viale Moccia e viale XIII Luglio, oltre ad altri tratti che potranno essere realizzati una volta terminati i lavori di Viva Servizi sulle condotte sottostanti le strade comunali. L’amministrazione conferma che, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si procederà con il completamento dell’appalto.