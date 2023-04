"Strade e cimiteri, vere emergenze"

"Tutte le frazioni anconetane sono abbandonate. Crediamo che debbano essere valorizzate sia da un punto di vista culturale che turistico, il che renderebbe sostenibile il mantenimento e l’abbellimento dei nostri borghi. Il servizio di trasporto per quei luoghi è pressoché assente e questo è ancor più inaccettabile se pensiamo all’enorme sviluppo dell’offerta ricettiva presente nelle frazioni. Secondo me devono essere rivisti orari e frequenze delle corse. Nei fine settimana deve essere consentito ai circa 8mila residenti delle nostre frazioni di raggiungere il centro città con i mezzi pubblici anche in orario serale. Cosa che oggi non avviene. L’isolamento delle frazioni è dovuto anche allo stato indecoroso delle strade, come già ricordato. La loro pericolosità aumenta di giorno in giorno. Bisogna agire subito. In tutti i nostri borghi, salvo rarissime eccezioni, i cimiteri non hanno più loculi disponibili e cadono a pezzi con una incuria che non ha eguali. In uno dei nostri sopralluoghi sul tema abbiamo fotografato un avviso di ‘attenzione caduta lapidi’ che la dice lunga sull’attuale situazione. Come indicato nel nostro programma, prevediamo di valorizzare i campetti e parchi delle frazioni e di organizzare una serie di eventi diffusi, durante tutto l’arco dell’anno, dedicati a tutte le fasce di età. In conclusione, parlando della festività più amata dalla gente, vogliamo che il Natale esista anche per le frazioni che invece tutt’oggi sono completamente escluse sia dagli eventi che dalle luminarie presenti in altre zone".