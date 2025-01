Strade e sicurezza: scatta il piano asfaltature

E’ partita un’altra grande fase di asfaltature delle strade ammalorate a Fabriano. "Gli interventi sono cominciati dall’anello intorno allo stadio comunale e hanno interessato anche parte di viale campo sportivo. Successivamente si proseguirà sugli altri tratti della città e su alcuni tratti delle frazioni rimasti ancora da completare", ribadisce l’assessore Lorenzo Vergnetta.

Fino al 24 di questo mese i cantieri riguarderanno via Dante, dal civico 64 all’intersezione con via Martiri di Marzabotto, viale XIII Luglio (dal civico 98 all’ingresso della Cartiera Fedrigoni), viale Moccia (dalla rotatoria di via XXIV Maggio per circa 100 metri e via Martiri di Marzabotto. Dalle 8.30 alle 17 dei giorni feriali potranno quindi verificarsi disagi dovuti proprio ai lavori.

La modifica alla viabilità è già stata messa a punto con l’istituzione del senso unico alternato con presenza di movieri nelle prime tre vie, la chiusura al traffico di tutta via Martiri e negli altri orari e nei giorni festivi l’obbligo di percorrere quelle strade a 20 chilometri orari. Accorgimenti per limitare al massimo insomma l’insorgenza di eventuali criticità.

Già a fine dicembre, prima delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale aveva dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale comunale, con priorità ai tratti più compromessi delle frazioni.

Le prime zone interessate dagli interventi sono state Campodiegoli, Belvedere, Nebbiano, Montefiascone e Castelletta e contemporaneamente si sono svolti interventi di riqualificazione nel centro storico, tra cui il rifacimento dei sampietrini in via Miliani, con l’obiettivo di valorizzare il decoro urbano e migliorare la fruibilità di una delle vie simboliche della città.

L’intervento, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza delle strade più danneggiate. I lavori includono il rifacimento dell’asfalto nei tratti più compromessi e la riparazione delle buche. L’obiettivo è garantire strade più sicure e percorribili per tutti i cittadini.

Il sindaco Daniela Ghergo ha ribadito l’importanza di iniziare dalle frazioni: "Le frazioni rappresentano una parte fondamentale del nostro territorio e il loro mantenimento infrastrutturale era una priorità per questa Amministrazione. Abbiamo deciso di avviare i lavori proprio da queste zone per rispondere alle esigenze dei cittadini che da tempo chiedevano interventi concreti. Con questi lavori garantiremo maggiore sicurezza e decoro alle strade comunali, migliorando la qualità della viabilità in tutte le aree coinvolte".