"Strade e tombini, grande incuria"

"Se finora è stata una questione di decoro, adesso la posta in gioco è più articolata". In pressing dall’opposizione, in questi giorni di allerta meteo, il consigliere Pino Pariano. "Il decoro urbano – incalza - si qualifica anche dalla pulizia delle strade, compresi tombini e caditoie ed è proprio a guardare l’incuria in cui versano che viene in mente una preoccupazione: nella malaugurata ipotesi che Fabriano venga colpita da un fenomeno piovoso superiore a quello avuto in questi ultimi giorni, cosa accadrebbe nelle zone dove numerose caditoie sono in pessimo stato e molti tombini risultano costantemente intasati ? Ecco perchè chiedo all’ Amministrazione se è suo intendimento procedere al monitoraggio di tutte le caditoie comunali, predisponendo un intervento straordinario per quanto riguarda il servizio di pulizia e disotturazione. Bisogna infatti considerare – conclude Pariano – che sarebbe opportuno e necessario per il loro funzionamento operare periodicamente dei lavori di pulizia per mantenere l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque piovane".