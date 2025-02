Strade, fermo appalto da un milione: "In 5 mesi Pirani non fatto nulla"

Il piano asfalti varato a fine 2023 dalla precedente amministrazione Pugnaloni a Osimo è pronto per partire ma ci sono ostacoli che non ne permettono l’effettivo avvio. Si tratta di un appalto da circa un milione di euro per rifare i tratti più ammalorati di diverse strade comunali. I lavori non sono più stati avviati la scorsa primavera, tra assegnazione provvisoria e quella definitiva che hanno richiesto tempi tecnici mostre, forse complice anche il cambio di amministrazione e le ferie estive. Le temperature non avrebbero permesso la partenza e poi la crisi di governo di autunno l’ha congelata. Il commissario prefettizio ha confermato che è tutto pronto e che i lavori partiranno appena le condizioni meteo lo avrebbero permesso. Era metà gennaio ma è ancora tutto fermo e gli automobilisti protestano. Il centrosinistra commenta: "Va ricordato che il piano asfalti e le opere pubbliche sono state approvate e finanziate dalla precedente Amministrazione di centrosinistra, mentre l’Amministrazione Pirani, che aveva tutto pronto, in cinque mesi non è stata in grado di fare nulla perché troppo impegnata a litigare per le poltrone". Intanto è stato messo in sicurezza il pericoloso incrocio tra le vie Ancona e San Biagio con l’obbligo di girare a destra in direzione Ancona per chi scende da via San Biagio e si immette su via Ancona.