"Strade groviera e alberi dentro le finestre"

Non solo asfalti groviera ma anche alberi sulla pubblica via che, non potati, arrivano sin dentro le finestre di alcune abitazioni.

A raccogliere la protesta dei residenti del quartiere della Pisana è Fratelli d’Italia che chiede interventi urgenti di messa in sicurezza e finalizzati al decoro urbano. "Le strade sono in pessime condizioni e a peggiorare la situazione ci si mettono anche gli alberi, alcuni dei quali, nel quartiere della Pisana, entrano con alcuni rami nelle case dei residenti" denuncia Danilo Silvi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fabriano. "I cittadini, anche quelli delle frazioni più lontane dal centro, hanno diritto ad avere, sempre, una città accogliente e una viabilità ottimale – dice il consigliere di opposizione –. La manutenzione ordinaria è un aspetto fondamentale per tutti i residenti che pagano le tasse".

Per questo Silvi ha presentato interpellanza. "La strada che conduce a Castelletta – rimarca - versa in pessime condizioni per colpa del manto stradale sconnesso e di una lunga serie di buche che rendono la circolazione difficile e pericolosa con il rischio di danneggiare seriamente la macchina. Poi ci sono problemi anche in città. In viale Stelluti Scala e in via Tasso, ad esempio, ci sono abitanti che lamentano, giustamente, che i rami degli alberi del viale arrivano direttamente nelle loro finestre con tutti i disservizi del caso". Silvi interpella il sindaco Ghergo per capire se la Giunta "sia a conoscenza della situazione in cui versa la strada che porta a Castelletta e quando verrà effettuato un intervento". Silvi chiede poi, se è stato pianificato, a breve "un intervento di potatura degli alberi lungo i viali della città e quanti fondi sono a bilancio per questi interventi".

"Lo stato delle strade cittadine – ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore Lorenzo Vergnetta - è in pessime condizioni a causa della carente manutenzione degli ultimi anni, complice anche un volume di strade molto importante che superano i 400 km. Per dare una prima risposta alla città, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, inizieranno tre interventi".

Grazie al finanziamento Pnrr Pnc di 506mila euro sono già stati appaltati e consegnati i lavori per il rifacimento di un tratto di via Dante e dei marciapiedi di viale Zobicco, via Don Minzoni e via don Riganelli. Inoltre con finanziamento comunale di 185mila euro si interverrà su parte della strada di Cesi, Cantia, via Dante, viale Moccia e l’ingresso a Fabriano lato Cancelli. Infine con finanziamento ministeriale (75mila euro) e in parte comunale di 25mila "verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria di una porzione della strada di San Donato".

Sara Ferreri