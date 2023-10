Strade groviera e viabilità: scatta la protesta

Su strade e viabilità si concerta la polemica degli osimani in queste settimane. Alcuni rattoppi su diverse strade sono saltati. "L’asfalto in via Colle San Biagio non è stato sistemato da tanto tempo. Ho scattato delle foto a testimonianza della presenza delle buche in modo che non si dia colpa alle piogge previste", dice un osimano. L’ex sindaco Stefano Simoncini polemizza con ironia: "Un lavoro fatto per la Terreno Adriatico di marzo se non sbaglio. Ottimo lavoro". Con la variazione di bilancio che è stata approvata a fine settembre in Consiglio comunale saranno previsti nuovi investimenti tra cui un milione di euro per gli asfalti. Polemiche anche sul degrado urbano: allo sgambatoio ad esempio sono state rinvenute bottiglie di alcolici vuote e immondizia lasciate presumibilmente da qualche ragazzino. Quella odierna poi è la giornata della protesta. Erano tanti lo scorso mercoledì sera i cittadini che hanno voluto partecipare all’incontro alla Stazione per discutere della viabilità stravolta con l’apertura del supermercato Oasi lungo la statale 16 e oggi alle 18 proprio lì di fronte ci sarà un picchetto.

"Problematica la nuova viabilità a seguito della chiusura del bivio tra via Sbozzola e la statale 16 per la realizzazione della nuova rotatoria e, non da ultimo, con l’apertura dell’Oasi gli automobilisti saranno obbligati a raggiungere la rotatoria di San Rocchetto o peggio girare all’interno del parcheggio della stazione per invertire il senso di marcia", ha ribadito la consigliera comunale Monica Bordoni, presidente del comitato Salute e ambiente.

Il 26 poi ci sarà l’udienza sui fondi relativi alla bretella Sbrozzola-via Ancona che la Regione ritiene siano stati persi dal Comune per lungaggini e inadempienze mentre il municipio sostiene che la Regione non abbia inviato al Ministero la richiesta di rimodulazione inviata dal Comune stesso: "Il Collegio giudicante, a seguito dell’udienza tenutasi in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza di sospensiva formulata dal Comune, contrariamente a quanto risulta aver dichiarato il sindaco, non ha affatto sospeso l’efficacia degli atti regionali impugnati. Il presidente, stante l’insistenza del difensore del Comune, ha disposto un semplice rinvio dell’udienza", dice il presidente del Consiglio regionale Dino Latini.

Silvia Santini