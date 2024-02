Strade groviera, il Comune corre ai ripari

Le proteste degli automobilisti, osimani e non, che percorrono le arterie osimane tutti i giorni nel tragitto da casa al lavoro, conoscono bene la "road map" delle strade ancora dissestate. Tra tutte via dell’Industria dove più di una persona ci ha rimesso una gomma dell’auto, e via Sbrozzola a seguire. "Per gli asfalti nel 2023 sono partiti lavori per 850mila euro a Osimo e poi c’è quasi un milione di euro per ulteriori asfaltature. Il progetto esecutivo è stato approvato il 29 dicembre e la gara partirà in questo mese", ha confermato l’assessore ai lavori pubblici Flavio Cardinali.

Non basta però. "L’amministrazione comunale di Osimo si vanta di aver asfaltato il 90 per cento di alcune strade ma chi ci passa sa che ha effettuato interventi frammentati, lasciando molte vie in uno stato di dissesto – dicono dalle Liste civiche -. Negli ultimi 10 anni non è stata realizzata alcuna strada completamente asfaltata dal Comune di Osimo, come dovrebbe essere. Un esempio lampante è il tratto di via dell’Industria, riaperto da due mesi, caratterizzato da buche, fossi e un manto stradale rovinato. Dopo nostri ripetuti solleciti poi l’amministrazione comunale ha annunciato il rifacimento del selciato di Costa del Borgo, nonché l’asfaltatura delle vie Piave e Cairoli (Osimo Stazione). Un passo avanti, seppur tardivo, tuttavia molte altre strade sono ancora in uno stato deplorevole, suscitando disagio tra i residenti. Apprezziamo l’iniziativa ma il rifacimento delle strade a soli 100 giorni dalle elezioni potrebbe essere percepito come un tentativo di influenzare il voto".

Saranno asfaltate le vie Costa del Borgo, San Giovanni, Piave, Cairoli, De Gasperi, Monte San Pietro, Pignocco e Montegalluccio. Attraverso affidamenti diretti poi il Comune conta di fare entro fine mandato i tratti più ammalorati delle vie Marco Polo e Colombo, sempre molto trafficate. Tutte arterie su cui spesso si scatenano le ire di quegli stesi automobilisti alle prese con le buche o il selciato rovinato in diversi tratti. Intanto i lavori alla rotatoria davanti al centro commerciale Cargopier sono ripresi e si spera che a metà mese possa finalmente essere aperta al transito per agevolare l’ingresso alla struttura e il traffico.

Silvia Santini