Strade groviera, siamo al limite "Ecco il triangolo dell’orrore"

Da piazza Cavour a corso Stamira, passando per corso Mazzini. Ecco il triangolo delle buche del centro, lungo le strade dove ogni giorno transitano sia automobilisti che pedoni. Dopo il piccolo fazzoletto di asfalto nuovo fatto lungo via Palestro, a ridotto del passaggio pedonale che porta ai giardinetti di piazza Stamira, altre strade groviera attendono il restyling prima che auto e cittadini ci rimettano gomme, cerchioni e anche qualche piede. Ed è bastata un po’ di pioggia di questi giorni per peggiorare una situazione al limite della decenza. Nel tour di ieri del Carlino emerge come ancora troppe vie del centro città siano piene di buche e asfalto crepato a prova di caduta. Ad iniziare da piazza Cavour, la strada attorno ai lati del quadrato ghiaioso. E ancora non va meglio in corso Stamira, il tratto che da piazza Cavour scende per il porto. All’altezza dell’edicola dei giornali, in prossimità delle strisce pedonali, sono diverse le buche e i tratti di asfalto rovinato dai segni del tempo. Nella vicina via Castelfidardo, tra il negozio di sport Meldolesi e il bar Bagolo, dove si trova il parcheggio dei motorini, la situazione è da mani tra i capelli. Ogni passo una buca. Anche corso Mazzini grida vendetta, nel tratto che dal tribunale scende in direzione della fontana dei cavalli. La zona è anche sede del mercato ambulante ed è prevalentemente pedonale quindi i primi a rischiare sono i cittadini che passeggiano. Non va meglio in via San Martino, le corsie che si trovano tra le due palestre, all’uscita del tunnel, e che arrivano fino al supermercato. Lì c’è davvero da avere paura a mettere un piede o una ruota, che sia di uno scooter o di una vettura, perché l’asfalto è solo buche ormai e avvallamenti pericolosi. Anche il tratto dell’attraversamento pedonale, che permette di raggiungere la piazza dalle scalette che collegano con via Montebello, è un rischio percorrerla per il cattivo stato in cui versa.