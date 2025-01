Strade malridotte e rischi legati ai monopattini. I bus chiedono garanzie

Le pessime condizioni degli asfalti, la viabilità e i rischi legati ai monopattini, le corsie preferenziali. Si è parlato soprattutto di questo ieri mattina durante la riunione in Comune del primo tavolo tecnico per il miglioramento del trasporto pubblico locale in relazione alla viabilità cittadina. Incontri che "diventeranno strutturali con l’obiettivo di migliorare il servizio TPL nei confronti dell’utenza. Il vertice con i sindacati è stato molto importante _ ha detto il vice sindaco e assessore alla mobilità Giovanni Zinni _ perché ci siamo confrontati su aspetti tecnici di gestione delle corsie preferenziali e di altre questioni necessarie per valorizzare il TPL".

Erano presenti, oltre a Zinni, il comandante della polizia locale, Marco Ivano Caglioti, il dirigente dell’Ufficio traffico Riccardo Borgognoni, per il settore mobilità Marco Bruschi; le RSU di Conerobus erano rappresentate da Fit Cisl Augusto Serrani, Francesco Coppari, Gregorio Bellucci, Faisa Cisal con Luca Severini, Carlo Morettini, Filt Cgil Flavia Allegrezza, Uil Trasporti con Simone Ciavattini, Ugl Autoferro Federico Hinna, USB lavoro privato con Fabiano Falappa.

Tra gli argomenti in esame il miglioramento della viabilità del trasporto pubblico locale, in particolare l’interazione con utenti che circolano con monopattini. Una convivenza tutt’altro che facile. Pochi giorni fa il Carlino ha pubblicato un articolo in cui emergevano le circa 300 sanzioni comminate nei confronti di chi usa in modo improprio il monopattino (mancato uso del casco, luci e infrazioni varie).

Sono poi emerse alcune criticità sull’Asse Nord Sud, anche a causa dei giunti completamente sfondati in alcuni punti dei viadotti, in piazza Rosselli e in zona Passo Varano. All’attenzione anche le questioni attinenti le corsie preferenziali per il trasporto pubblico, tempistiche e percorsi nell’ottica del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile).