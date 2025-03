"Strade perdute", all’Italia l’omaggio a David Lynch

Nuovo appuntamento con il grande cinema di David Lynch all’Italia di Ancona, in corso Carlo Alberto. Questa mattina (ore 11.30) la rassegna dedicata al regista da poco scomparso (‘David Lynch - The best to ever do It’) propone ‘Strade perdute’, una storia criminale inquadrabile nell’ambito del noir moderno, caratterizzata tuttavia da immaginario e tematiche surreali. Fred, il protagonista sente al citofono di casa le parole ‘Dick Laurent è morto’, ma la sua reazione rivela che questo misterioso messaggio non sembra dirgli nulla. Fred è sposato con Renée, ma sospetta che lei lo tradisca. Una mattina, la donna trova un pacco fuori dalla loro casa: al suo interno è presente una videocassetta che mostra una ripresa dell’esterno della loro abitazione. Non sarà l’unica. La proiezione sarà preceduta da un brunch ‘made in Usa’.