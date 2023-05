Strade piene di buche: incastrata la spazzatrice

Diverse strade della Valmusone sono a rischio cedimento. Il maltempo, l’incuria e gli anni dell’asfalto sono le principali cause del deterioramento di tanti manti stradali che spesso provocano incidenti oltre che la rabbia degli automobilisti che ogni giorno devono percorrerle nel tragitto casa-lavoro.

Ieri mattina un grave incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze se non la chiusura di un tratto di strada semicentrale per tutta la durata dell’intervento. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.30 circa in via Olimpia ad Osimo per recuperare una spazzatrice stradale che, mentre effettuava il suo lavoro, ha affondato una delle due ruote anteriori in una buca creatasi nell’asfalto. La squadra di Osimo, coadiuvata dall’autogru proveniente dalla Centrale delle fiamme rosse di Ancona, ha provveduto ad alzare il mezzo e ad estrarlo dalla voragine che si era creata nel frattempo. Nessuno è rimasto ferito o coinvolto, per puro caso, nemmeno il conducente del mezzo.

I vigili del fuoco poi hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento con disagi al traffico fino a metà mattinata. La polemica si è alzata nel giro di poco tra gli automobilisti di passaggio costretti a rimanere "impantanati" nel traffico. Di recente la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del piano asfalti 2023 da due milioni di euro. Scelte le strade e i rispettivi tratti da sistemare, gli uffici tecnici hanno lavorato sul progetto definitivo e poi esecutivo per avviare i cantieri a fine estate con un’unica gara per l’affidamento dei lavori. Alcuni sono già partiti, piccoli interventi di messa in sicurezza nelle strade che lo richiedevano con più urgenza. Stessa cosa a Castelfidardo e Loreto.

Silvia Santini