"Strade scolastiche per la sicurezza: è arrivato il momento"

"Dopo aver appreso la notizia dell’ausiliare della sosta che durante il servizio di attraversamento dei bambini davanti la scuola De Amicis di corso Amendola, è stato investito da un Suv, e esser venuti a conoscenza dei problemi gravi che sono presenti all’uscita della scuola Faiani, ci domandiamo quante altre scuole ad Ancona hanno problemi quotidiani con la sicurezza dei bambini e dei genitori. La Fiab Ancona Conero, da sempre attenta e a sostegno della mobilità ciclistica, sostiene da tempo anche la realizzazione di strade scolastiche e “zone 30” nei pressi dei plessi scolastici che non hanno grandi spazi di sicurezza ai loro ingressi.

E’ evidente come i due articoli di questi giorni evidenziano un problema di cultura in primis, oltre che di sicurezza stradale. Noi anconetani purtroppo siamo davvero troppo abituati ad arrivare ovunque con l’auto: davanti al negozio, davanti al tabaccaio, davanti al bar, davanti alla scuola… “tanto è solo per un minuto”, e intanto si attivano le salvifiche quattro frecce e si parcheggia sui marciapiedi, non curanti che quel marciapiede appena rifatto è stato rotto proprio da altre auto che in passato sostavano selvaggiamente “solo per un minuto”. E’ arrivato il momento di dire basta a questa insucurezza stradale: tutte le realtà coinvolte a partire dai dirigenti scolastici, al Comune fino ad arrivare ai genitori, si devono responsabilmente innovare nei propri comportamenti e cercare di creare un ambiente più favorevole e a misura di bambino.

E’ quindi necessaria la realizzazione delle prime ‘strade scolastiche’, cioè una strada adiacente a una scuola in cui viene vietato (temporaneamente o in modo permanente) il traffico degli autoveicoli in modo che tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza. Il transito viene consentito a pedoni, bici, mezzi per il trasporto dei disabili e scuolabus. Le Strade Scolastiche sono state introdotte in Italia dalla legge nr. 1202020 decreto semplificazione art. 3 – comma 1 n. 58-bis. I punti a favore sono notevoli: innanzitutto favorire l’autonomia dei bambini, i livelli di autonomia negli spostamenti quotidiani dei bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni sono tra i più bassi a livello internazionale influendo negativamente sullo sviluppo delle loro capacità di orientamento e socializzazione e sulla costruzione della fiducia nelle proprie capacità. Poi incentivare modalità di spostamento attive come l’andare in bici o il camminare".

Fiab Ancona Conero