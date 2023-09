Strade, scuole, campetti. Tutte le opere finanziate

Migliaia di euro di investimenti sono stati previsti con la variazione di bilancio approvata ieri sera in Consiglio comunale a Osimo. Spazio al nuovo impianto di condizionamento termico per i reperti archeologici del loggiato comunale per 20mila euro, per la comparsa della condensa sotto la teca, al restauro della chiesa dei Santi Martiri per 15mila euro e a un aumento dei contributi in favore dei edifici di culto per complessivi 110mila euro per sostenere, in particolare, la ristrutturazione dei locali parrocchiali dell’oratorio di san Biagio dopo aver sostenuto i lavori al tetto della chiesa di San Marco. C’è stato l’ok all’ulteriore manutenzione straordinaria dei campetti di quartiere per 50mila euro, in particolare quello di via Tonnini, presi di mira dai vandali, per quella della palestra di Osimo Stazione (50mila euro), per il completamento impianto fotovoltaico degli spogliatoi Santilli per 20mila euro e la realizzazione di un impianto fotovoltaico alla bocciofila della Sacra Famiglia per 30mila. "Confermati 90mila euro per la manutenzione straordinaria delle vie Colombo e Marco Polo e 95mila euro di opere complementari per riaprire Porta Vaccaro – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. Un milione di euro per gli asfalti e tante altre piccole opere di manutenzione raccolte direttamente dai cittadini. Nella spesa corrente forte il sostegno alle partecipate per il sostegno all’attivazione di un’altra sezione primavera alla materna "Muzio Gallo" per 90mila euro e l’implementazione del servizio trasporto scolastico per 47mila e 500 alla Osimo servizi, oltre che l’adeguamento del corrispettivo per la gestione della refezione scolastica di 100mila euro alla Asso". Il Consiglio ha approvato anche l’acquisizione a patrimonio gratuita di un frustolo di area a San Biagio tra le vie Manzoni, San Biagio e Tenco per la realizzazione di una rotatoria a salvaguardia della sicurezza stradale in quell’incrocio.

Silvia Santini