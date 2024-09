Stradone Misa, torna l’area per la sosta

Il parcheggio dello Stradone Misa torna a essere fruibile: da ieri sono in corso i lavori di sistemazione ed entro questo fine mese sarà riaperto. Risolto il contratto con il gestore del parcheggio, l’Ast Ancona è ritornata in possesso dell’area e sta predisponendo tutte le azioni necessarie per poterlo utilizzare. Questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino e pulizia in maniera tale da rendere la superficie disponibile a chi accede al presidio ospedaliero e agli stabili adiacenti già dalla fine di questo mese. La Direzione Strategica Aziendale, di concerto con gli uffici preposti, ha lavorato per poter giungere a questa soluzione attesa da tempo. Successivamente sarà installato un sistema di controllo accessi per l’ingresso dei soli dipendenti in modo tale da poter liberare spazio di parcheggi all’interno dell’area ospedaliera per gli utenti. Al fine di agevolare il parcheggio per l’utenza verranno realizzati 20 nuovi posti auto di cui una parte dedicata a pazienti fragili o con disabilità. Sono stati affidati i lavori anche per la realizzazione della nuova segnaletica verticale ed orizzontale interna al presidio ospedaliero al fine di garantire una migliore circolazione e sicurezza dei pedoni, nonché è stata avviata la procedura per i lavori di asfaltatura all’ingresso dell’Ospedale di Senigallia.