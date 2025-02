Strage Corinaldo. Il secondo grado ancora al palo

Appello per la strage di Corinaldo, c’è già il primo rinvio. Non decolla il processo di secondo grado per i proprietari, i gestori e gli addetti alla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. Furono schiacciati da una folla in fuga, in un locale troppo pieno e non a norma, dove era stato spruzzato del peperoncino per commettere furti di collanine. La prima udienza si è tenuta ieri mattina in Corte d’Appello di Ancona ed era relativa al filone amministrativo, quello che si era concluso in primo grado con gli abbreviati, ad aprile del 2022. Su nove imputati in sette avevano fatto l’abbreviato (due avevano patteggiato e per loro il procedimento è chiuso), con condanne dai 3 ai 5 anni di reclusione. Omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo le accuse sostenute a vario titolo per i proprietari della discoteca Letizia Micci e Mara Paialunga, madre e figlia (condannate in primo grado a 3 anni), il dj nonché gestore di fatto del locale Marco Cecchini (condannato a 5 anni e 1 mese), Carlantonio Capone, socio della Magic che gestiva la discoteca (condannato a 4 anni e 2 mesi), Gianni Ermellini, responsabile della security (condannato a 3 anni e 8 mesi), Alberto e Marco Micci, anche loro proprietari dell’immobile (condannati a 4 anni). L’udienza di ieri è stata rinviata al 14 marzo per mancanza di un giudice. Respinta la richiesta, avanzata da una parte civile, di unire questo Appello con quello del filone amministrativo di altri nove imputati.

ma.ver.