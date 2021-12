di Marina Verdenelli Ci sarà la società "War private security" che si occupava della sicurezza del locale quella sera ma non ci saranno il Comune di Corinaldo, il ministero dell’Interno, l’Asur e l’Unione dei Comuni Misa e Nevola. Questi quattro escono dal procedimento bis per la strage della Lanterna Azzurra come responsabili civili che le parti offese avevano chiamato a rispondere in solido, e quindi a risarcire parenti delle vittime e feriti al pari degli imputati in caso di condanna. La gup Francesca De Palma, nell’udienza preliminare di ieri al tribunale dorico, ha accolto le eccezioni dei difensori, che hanno obiettato sul fatto che le parti non hanno preso parte agli...

di Marina Verdenelli

Il procedimento giudiziario è quello relativo ad accertare la responsabilità sulla sicurezza della discoteca e il rilascio dei permessi che hanno portato la struttura a restare aperta nonostante le carenze strutturali e a contare la morte di 5 minorenni e una mamma di 39 anni. I tempi di tutela e di risarcimento per le famiglie delle vittime e per i feriti sono così destinati ad allungarsi perché andrà attivato nella sede civile. In aula, ieri c’è chi ha pianto di fronte a questo ulteriore stillicidio. Erano il papà e il fratello di Benedetta Vitali, Corrado e Francesco, la 15enne fanese tra le vittime della strage. "E’ questa la giustizia che tutti ci avevano assicurato come veloce e immediata? – ha commentato Francesco Vitali ad udienza tolta – Non ci sono parole, sono passati tre anni e nessuno dei responsabili, di quelli che hanno autorizzato e mantenuto aperto quel posto maledetto ha ancora risposto di quanto ha fatto. La chiamate giustizia?". L’avvocato della famiglia Vitali, Irene Ciani, aveva chiesto alla giudice di "rigettare l’eccezione applicando la legge in senso sostanziale perché sono morti dei ragazzi e una mamma e i congiunti piangeranno per sempre i figli".

Nella stessa udienza di ieri sono stati formalizzati i riti alternativi scelti da otto dei 19 imputati (una è la società Magic) e la giudice ha dovuto quindi stralciare le posizioni astenendosi su chi ha scelto di procedere con il rito ordinario, tra cui il sindaco di Corinaldo Matteo Principi (era presente in aula), tecnici e membri della commissione. Per loro sarà un altro giudice a decidere se rinviarli a giudizio o meno nell’udienza preliminare fissata per il 3 febbraio 2022. Verso il patteggiamento andranno Francesco Bartozzi, amministratore unico della Magic e Alessandro Righetti, addetto all’uscita di sicurezza dove poi sono crollate le balaustre di protezione. Abbreviato invece per il dj Marco Cecchini, organizzatore dell’evento della serata, i quattro proprietari dell’immobile Alberto, Letizia e Marco Micci insieme a Mara Paialunga, Gianni Ermellini, responsabile della security e Carlantonio Capone e Quinto Cecchini, soci della Magic. Per i riti alternativi il procedimento rimarrà alla gup De Palma e la prossima udienza è fissata per il 12 gennaio 2022 (si inizierà con la discussione del pm Paolo Gubinelli). Le accuse per gli imputati sono, a vario titolo, di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni e disastro colposo oltre al falso ideologico in atto pubblico e l’apertura abusiva di una discoteca.