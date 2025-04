"Strage di pini senza senso": pronto l’esposto

L’abbattimento di cinque pini di grandi dimensioni nel piazzale adibito a parcheggio del supermercato in via Di Vittorio a Fabriano non è passato inosservato ai tanti che frequentano la zona. Le polemiche sono scattate subito. Alcuni hanno segnalato tutto alla Lac e alla Lav Marche. "Gli alberi non erano malati anzi godevano di ottima salute, quindi non costituivano un potenziale pericolo per la circolazione pedonale e stradale, motivazione che spesso viene utilizzata come pretesto da parte delle varie amministrazioni comunali per compiere delle autentiche stragi di piante ed alberature lungo le vie cittadine, ma anche nei parchi e giardini pubblici e privati – dicono le due associazioni. E’ possibile però che le loro radici, a causa della impermeabilizzazione del terreno circostante, alla ricerca di acqua ed ossigeno, abbiano deformato la strada a fianco, rappresentando quindi un potenziale pericolo per la circolazione stradale". Le associazioni sostengono che già diversi anni sono state messe a punto delle pavimentazioni stradali drenanti a basso spessore, che utilizzano anche uno strato di tnt (tessuto non tessuto). "Grazie a queste nuove soluzioni, l’acqua e l’ossigeno saranno in grado di raggiungere le radici delle piante, le quali poi, a causa della presenza dello strato di tnt a cui sono intolleranti, anziché risalire in superficie, tenderanno a scendere in profondità, non deformando quindi più la pavimentazione stradale". Gli abbattimenti sono stati effettuati nel mese di aprile, in piena stagione primaverile: "Ancora più grave perché in questo periodo dell’anno molte specie di uccelli che hanno già iniziato la costruzione dei nidi proprio sugli alberi e quindi in aperta violazione dell’articolo 8 del Regolamento regionale per la gestione del Verde Urbano, come da articolo 20, comma 6 della legge regionale 6 del 2005, che dice testualmente: "Gli abbattimenti degli alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e urgenze, nei periodi di riproduzione dell’avifauna ed in stagione vegetativa, quindi nei mesi da marzo a settembre-ottobre". Chi ha autorizzato l’abbattimento degli alberi ha palesemente violato la legge ed il regolamento regionale in vigore da 20 anni, o perlomeno non ha vigilato che la ditta incaricata all’abbattimento dei pini effettuasse i lavori nel periodo prescritto dal regolamento". Lac e Lav si riservano di presentare un esposto alla Procura sul caso.