Strage in discoteca: "Andava chiusa". Chieste condanne per mezzo secolo

CORINALDO (Ancona)

Sfiorano il mezzo secolo le richieste di condanna della Procura di Ancona per il processo bis sulla strage di Corinaldo. Il procedimento, che arriverà a sentenza a febbraio, è in corso al tribunale dorico ed è relativo al filone amministrativo, quello sulla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e sui permessi rilasciati dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha autorizzato l’apertura del locale. Nella discoteca, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Rimasero schiacciati da una folla in fuga dopo che in pista fu spruzzata una sostanza urticante per rubare collanine. L’uscita di sicurezza, non a norma per la pubblica accusa, si trasformò in una trappola mortale. Dopo una requisitoria durata per tre udienze, i pubblici ministeri Valentina Bavai e Paolo Gubinelli hanno concluso ieri la discussione, in un’aula di giustizia piena di parenti delle vittime, sottolineando il cattivo stato delle balaustre della rampa di uscita, crollate sotto il peso della gente. Complessivamente, hanno chiesto condanne per 49 anni e 8 mesi di carcere. Imputati i membri della commissione: chiesti 6 anni e 6 mesi per l’ex sindaco di Corinaldo Matteo Principi, che la presiedeva, idem per Massimo Manna, responsabile del Suap, 6 anni e 8 mesi per il vigile del fuoco Rodolfo Milani, 5 anni e 6 mesi per Francesco Gallo dell’Asur Area Vasta 2 di Senigallia, stessa richiesta di condanna per Massimiliano Bruni, il perito esperto di elettronica, e per Stefano Martelli, della polizia locale. Per Quinto Cecchini, socio della Magic Srl, che gestiva la discoteca, chiesti 5 anni; per Francesco Tarsi, ingegnere ingaggiato dalla Magic, 2 anni e 6 mesi; per Maurizio Magnani, tecnico della famiglia Micci, proprietaria dell’immobile, 6 anni. Imputata anche la società Magic, ma per stabilire la sanzione amministrativa i pm hanno rimandato alla giudice Francesca Pizii di stabilire una somma. "Non sono d’accordo su nulla – il commento dell’avvocato Marina Magistrelli, che difende Principi, Manna e Milani –, la ricostruzione fatta in aula dalla pubblica accusa è stata già smentita nel dibattimento". Le accuse, a vario titolo, sono di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. È il secondo capitolo del procedimento penale che, in un giudizio parallelo, ha già portato alla condanna della cosiddetta "banda dello spray", composta da un gruppo di ventenni del Modenese, che quella sera spruzzarono dello spray al peperoncino per derubare di catenine e altri oggetti i giovanissimi.