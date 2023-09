Strage, indagata commissione di vigilanza del 2014

C’è un colpo di scena sul processo per la Lanterna Azzurra, la discoteca di Corinaldo dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Per quella strage è indagata anche la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 2014.

È emerso nell’udienza di ieri, al tribunale di Ancona, dove è in corso il processo davanti alla giudice Francesca Pizii, quello relativo alla sicurezza della discoteca e al rilascio dei permessi per farla stare aperta (il filone amministrativo).

Il fascicolo è stato aperto dopo che già a maggio scorso il pm Paolo Gubinelli aveva annunciato ad una modifica del capo di imputazione, relativa alle verifiche del 2014 da parte di alcuni imputati.

Il nuovo fascicolo riguarda sei componenti della commissione di allora, due sono gli stessi di quella del 2017, non raggiunti ancora dall’avviso di garanzia ma la loro posizione è emersa perché due dei sei ieri erano stati chiamati come testimoni delle difese.

La Procura ha dovuto rendere noto, in udienza, a porte aperte e quindi pubblica, che erano indagati e che potevano quindi essere assistiti nella testimonianza da un avvocato.

I due testimoni di sono presentati con i legali e hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Il nuovo fascicolo prenderà una strada autonoma ed è al momento alle prime fasi. L’ipotesi di reato è il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimo.

La pubblica accusa ritiene che l’iter per i permessi avviati dalla commissione del 2017 poteva essere già viziati dalla commissione precedente, quella appunto del 2014. Accuse ancora tutte da accertare. Il processo bis dovrebbe arrivare a sentenza entro la fine dell’anno o i primi mesi del 2924. Prossima udienza venerdì prossimo.

Per la strage di Corinaldo sono stati processati anche tutti i componenti della banda dello spray, accusati di aver scatenato il caos spruzzando peperoncino per rubare le collanine. A maggio scorso è arrivata la condanna anche per l’ottavo componente, Riccardo Marchi, 24 anni, bolognese. Ha preso 10 anni e 5 mesi in abbreviato.

