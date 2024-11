Strage sfiorata in centro. Porsche si schianta contro un muretto davanti al "Savoia"

Due schianti in pochi giorni e a qualche metro di distanza. Non solo quello che giovedì scorso, intorno alle 16.30, ha tenuto con il fiato sospeso residenti e negozianti di via San Martino, dove una donna a bordo di un’auto ha tagliato la strada ad uno scooter finito contro un palo e miracolato. La donna si era dapprima allontanata per poi tornare sul luogo del sinistro. Non solo quello, dicevamo, ma anche lo schianto di ieri, poco distante da lì, davanti la sede del Savoia Benincasa, leggermente prima del semaforo. Stando ad una prima ricostruzione, una Porsche Cayenne nera fiammante è finita contro il muro all’angolo con via Palestro. Stando ad indiscrezioni, il conducente della Porsche – un uomo sulla cinquantina – avrebbe sterzato all’improvviso per evitare l’impatto con una seconda vettura. Un boato fortissimo, che ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Un punto cruciale della viabilità cittadina: da una parte la scuola piena di ragazzi e insegnanti, dall’altra decine di pedoni. E per fortuna che sul marciapiede non passava nessuno.

Dalla sala operativa del 112 sono state inviate sul posto le pattuglie della polizia locale partite a sirene spiegate dal Comando di via dell’Industria, insieme agli equipaggi del 118 e ai pompieri. I volontari della Croce Gialla di Ancona hanno stabilizzato i due feriti: si tratta dell’uomo alla guida della Porsche e di un ragazzino, probabilmente il figlio. Il primo è stato portato all’ospedale regionale di Torrette, il secondo al Salesi. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita, anche se lo spavento è stato tanto. Quella strada è a rischio, dato che chi proviene da via Piave tenta talvolta di di svoltare in via Palestro. Il Comune, a seguito della riapertura della storica sede del Savoia, ha infatti installato dei segnalatori per scoraggiare i conducenti indisciplinati. I vigili del fuoco hanno aiutato nell’estrazione dei feriti dalle lamiere. La Porsche era visibilmente accartocciata su sé stessa a ridosso del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14, a ridosso dell’orario di uscita degli alunni dalle scuole. Insomma, sarebbe potuta essere una strage.

ni.mor.