Strage sfiorata "Le nostre case ancora inagibili dopo due mesi"

di Marina Verdenelli

Un pannello di legno per coprire la porta di una abitazione al piano terra e parte del muro sfondati e una ringhiera provvisoria al balcone di un’altra casa, puntellata alla facciata della palazzina, al primo piano, che si è vista raschiare via parte della terrazza. A più di due mesi dall’incidente della betoniera "impazzita", a Passo Varano, i cui freni non hanno più funzionato facendola piombare lungo la discesa di via Crocioni, sono ancora inagibili due delle tre abitazioni rimaste coinvolte dallo schianto del mezzo pesante. Due case hanno avuto danni strutturali seri, oltre che alle tubazioni per cui non hanno più le utenze di acqua, gas e luce attive, la terza solo al terrazzo esterno (quindi è agibile). Due famiglie, l’anziano Giancarlo Micheli, 77enne, e quella di Mohsen Sola, muratore tunisino, hanno dovuto trovare una soluzione abitativa di appoggio altrove fino a quando i loro appartamenti non saranno sicuri.

L’incidente era avvenuto il 23 giugno scorso, poco prima di mezzogiorno. La betoniera, che aveva appena scaricato calcestruzzo in un cantiere di via Crocioni, dove è in costruzione una villetta, era guidata da un operaio rumeno di 52 anni, residente a Falconara, che aveva riportato ferite non gravi. Era rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo dopo che la betoniera aveva attraversato via Passo Varano per schiantarsi contro la porta garage di una abitazione al piano terra, al civico 323.

Ieri mattina il Carlino ha fatto un sopralluogo per vedere lo stati dei luoghi. "Iniziamo oggi (ieri, ndr) i primi lavori – ha spiegato Sola – una prima parte riguarderà quelli strutturali perché la betoniera sfondando la porta di sotto, del mio vicino di casa, ha danneggiato anche un trave che è stato puntellato per metterlo in sicurezza ma andrà ripristinato. Proprio di sopra c’è la mia camera da letto per questo casa mia è inagibile. Non ho nemmeno le utenze perché le tubature sono tutte da rifare, si sono danneggiate. Casa mia era anche la sede lavorativa dove tengo tutti i documenti. Un bel guaio, mi sono dovuto spostare in una casa in affitto, qua in zona sempre".

Il 77enne invece si è trasferito a casa di parenti. Le tre famiglie danneggiate, quella del balcone sta in via Crocioni 371, vicino alla bocciofila, si sono dovute rivolgere ad un legale per avere un risarcimento dei danni creati dal mezzo pesante. Sono seguite dall’avvocato Marco Micucci. "Abbiamo scritto all’assicurazione della betoniera – spiega Micucci – per far aprire il sinistro e chiedere un risarcimento danni che un nostro perito ha quantificato di circa 53mila euro. Attendiamo la stima fatta dal perito di parte dell’assicurazione che deve ancora essere depositata".