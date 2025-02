Stralink, così Musk vuole connettere tutto il mondo: benefici e rischi

Starlink è un insieme di 42mila satelliti che permette di navigare sul web ad alta velocità grazie all’internet satellitare. E’ un progetto mondiale annunciato nel 2015 e iniziato nel 2020 dall’imprenditore e consulente della Casa Bianca: Elon Musk, fondatore della Tesla, con l’obiettivo di ricoprire ogni angolo della Terra e ogni zona di crisi con una connessione affidabile e veloce. Questi satelliti a bassa quota, chiamati LEO (Low Earth Orbit), offrono una latenza molto più bassa e una connessione stabile e veloce con scambi di segnali interconnessi. Questo progetto lanciato da SpaceX ha attirato attenzione di tutto il mondo, sia per il potenziale di queste nuove tecnologie che per l’innovazione che può portare economicamente e socialmente a chi lo utilizza.

Ma come funziona? Il sistema Starlink si basa su una rete di stazioni a terra, che ricevono e inviano diversi dati ai satelliti in orbita. Ogni volta che un utente si connette a questo servizio, la sua antenna parabolica manda e ottiene segnali dai satelliti, che a loro volta inviano informazioni a una stazione situata in una zona centrale della rete. Da qui si collega alla rete Internet tradizionale tramite fibra ottica o infrastrutture terrestri.

L’affidabilità di Starlink è incerta, perché dipende soprattutto dalla sicurezza e resistenza della crittografia che protegge i dati, e inoltre c’è il rischio di uno spegnimento improvviso da parte del proprietario Elon Musk, come per l’Ucraina. Nonostante ciò, prima di vedere i primi risultati bisognerà attendere fino al 2030.

Io sono a sostegno di questo progetto, perché credo che sia una ottima idea ricoprire tutta la superficie terrestre in modo da portare una connessione veloce e stabile anche nei posti più sperduti, come isole, e in crisi, come in zone di guerra, in modo da intervenire velocemente e direttamente in questi luoghi in caso di bisogno. Tuttavia, per avere veramente una idea chiara su Starlink, dovremo aspettare fino al 2030, quando finiranno di posizionare tutti i satelliti e si saggerà il loro effettivo funzionamento. Ci può, inoltre, essere sempre il rischio di un utilizzo, da non sottovalutare, non favorevole al bene di tutti a causa di un impiego magari improprio. Andremo sempre più avanti, è bene ed è giusto, ma sempre attenti al bene comune per non perdere di vista la nostra umanità.

Riccardo Baiocchi IIIBscuola media Conero Ancona