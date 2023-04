Stranieri affamati e disperati Gli lanciano merendine dal palazzo

Affamati e disperati da trovare rifugio nell’alcol. È allarme straniero in città dove si susseguono episodi che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Gli ultimi in ordine di tempo hanno visto protagonisti un ghanese di 23 anni e un somalo di 28 anni. Il primo sabato sera, attorno alle 22, ha creato disturbo lungo via Montebello, suonando diversi campanelli di abitazione perché era affamato. Voleva qualcosa da mangiare e in preda ad una crisi nervosa ha iniziato a suonare i campanelli urlando e sbraitando. Qualcuno ha aperto la finestra per lanciarci di sotto qualcosa da mangiare, delle merendine. Altri si sono allarmati e hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia che ha cercato di farlo calmare. Gli agenti hanno chiesto il supporto al 118 che ha inviato in via Montebello una ambulanza della Croce Gialla. Lo straniero è stato portato in ospedale per un controllo medico. Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, un altro intervento delle forze dell’ordine per un 28enne somalo che la scorsa settimana aveva creato scompiglio in piazza del Papa, perché ubriaco. La stessa persona si è presentata in corso Mazzini, davanti alla mensa del povero, e ha iniziato ad infastidire i passanti. Non era in sé e la situazione stava degenerando così si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. I militari hanno chiesto un supporto sanitario e in centro è arrivata una ambulanza della Croce Gialla. Il somalo era in preda ad un crisi nervosa e per trasportarlo in ospedale, a Torrette, sono dovuti entrare in ambulanza anche i carabinieri. Una volta arrivato in pronto soccorso è stato preso in carico dai medici. L’uomo non era grave ma è stato trattenuto per accertamenti. La presenza di disperati, che dormono per strada e poi vagano senza meta in centro e non solo, sta aumentando.