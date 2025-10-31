Strappati i cartelli in difesa degli alberi

Strappati i cartelli posti appena poche ore prima sugli alberi che dovranno essere abbattuti per fare posto alla nuova rotatoria davanti all’ospedale Profili. E intanto la maggioranza difende il progetto per il quale nei mesi scorsi aveva anche provato ad attingere a risorse regionali, invano. "Abbiamo letto con un certo stupore le critiche che il gruppo di ’Fabriano Progressista’ ha formulato nei confronti del progetto di realizzazione della rotatoria dell’ospedale – evidenziano dalla maggioranza Andrea Anibaldi (Rinasci Fabriano), Paolo Paladini (Pd) e Riccardo Ragni (Progetto Fabriano) –. Le critiche sono sempre doverose e ben accette, ma dovrebbero anche essere motivate con un minimo di logica e di buon senso. Per Fabriano progressista la rotatoria costringerebbe i pedoni e i passeggini a percorrere decine di metri in più per attraversare la strada, e allontanerebbe i clienti dai negozi. Per noi le motivazioni dovrebbero essere più consistenti. Due anni di sperimentazione della rotatoria della Pisana ci dicono che la fluidificazione del traffico ha consentito un consistente abbattimento dell’inquinamento, con l’eliminazione delle soste ai semafori. Il traffico non solo è più snello, ma anche più sicuro, basti pensare che ad agosto un guasto alla centralina del semaforo, per giorni lampeggiante, ha causato degli incidenti piuttosto gravi. Le statistiche dicono che la mortalità, in caso di sinistri stradali, si è ridotta del 90%".

A intervenire sulla questione anche l’ex assessore del Comune di Jesi Leonardo Animali: "Ha senso abbattere nove piante secolari, specie protette, per fare una rotatoria, cambiando lo skyline di un viale? Per me no. L’effetto mitigatore delle piante giovani non produce gli stessi risultati di quello degli alberi maturi. Il problema è la mancanza di verità da parte del Comune, che nel comunicare in pompa magna il progetto, ha sempre omesso di dire che verranno abbattute le piante, e ridotta una porzione del giardino pubblico. Questo ha portato qualche giorno fa dei cittadini nonviolenti a mettere, senza danni per la corteccia, dei cartelli sulle piante che verranno abbattute, come civilissima forma di informazione e protesta. Nottetempo, sono stati strappati da anonimi incivili. Come sempre, quando si apre un conflitto tra chi amministra la cosa pubblica e le comunità, ciò è dovuto non tanto al merito, ma per primo al metodo".

Sara Ferreri