"Strauss-Beethoven", la Form diretta da Benzi allo Sperimentale

Nuovo appuntamento con la grande musica di ‘AnconaSinfonica2023’. Dopo il concerto inaugurale di due settimane fa, la Form torna al Teatro Sperimentale di Ancona con il programma ‘Strauss-Beethoven’. Sul palco, insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana, il direttore Manlio Benzi, che da anni collabora con la Form. Benzi è anche autore di musica da camera e teatrale, di vari saggi di argomento musicologico e di revisioni critiche per la casa editrice Ricordi di Milano e per l’Istituto di Studi Verdiani di Parma e titolare della cattedra di Direzione d’Orchestra al Conservatorio Rossini di Pesaro.

Oggi (ore 21; repliche domani al Teatro Pergolesi di Jesi e domenica al Gentile di Fabriano) si potranno ascoltare ‘Metamorphosen’ (‘Metamorfosi’), Studio per 23 archi solisti di Richard Strauss e la Sinfonia n. 3 Eroica di Beethoven. La prima è una splendida, commovente composizione dell’estrema maturità artistica del musicista tedesco, scritta sulle macerie di un’Europa devastata dal secondo conflitto mondiale che aveva di fronte a sé un’unica speranza: raccogliere i frammenti sparsi di un passato buono, bello, sacro per traghettarlo, sotto nuove forme, nel futuro.

Fra le profonde meditazioni iniziali e gli appassionati intrecci di linee intessuti nella seconda parte del brano dai 23 archi solisti risuonano infatti, ricreate in un flusso di trasformazione continua, la luce di Mozart, l’energia e il lirismo di Beethoven, gli slanci d’amore di tutto il Romanticismo musicale europeo, a rappresentare un desiderio di salvazione per mano della bellezza. Soprattutto risuonano nelle Metamorphosen le note dell’Eroica, l’altro capolavoro della letteratura musicale in programma.

Un’opera grandiosa, dal fortissimo impatto emotivo, simbolo musicale legato all’epoca napoleonica eppure di grande attualità per i contenuti etici e i valori assoluti espressi, ruotanti attorno all’idea di eroismo e libertà. E’ la composizione che incarna la sostanza spirituale di quel periodo storico, fortemente influenzata dal pensiero illuminista di fine ‘700.

La terza di Beethoven è la rappresentazione musicale del mito assoluto dell’eroe. Biglietti da 12 a 15 € (per le scuole e gli studenti universitari 4 €). Info: 07152525, [email protected] e www.vivaticket.com.