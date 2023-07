Street fest a Montemarciano Tra cabaret, gusto e musica

Al via oggi a Montemarciano "Metti un martedì in via Falcinelli", lo street fest di Montemarciano, con la direzione artistica dell’associazione Asini Bardasci. Da oggi pomeriggio alle 18 la via principale del borgo, si trasformerà in un luogo di socialità, cooperazione e inclusione tra spettacolo, attività laboratoriali e intrattenimento. Previsti giochi, laboratori, street soccer e tanto altro, tutto ad ingresso libero. Dalle 19 appuntamento con il gusto con l’apertura degli street food tra frittini, pesce, hamburger, dolci, cocktail e molto altro. Alle 21 arriverà "Mettici il cuore", spettacolo di Pamela Mastrorosa di Nina Theatre semifinalista per In-Box Verde nel 2021 e 2022 e vincitrice del premio per la Miglior Manipolazione all’EuropuppetValsesia 2022. Pamela Mastrorosa arriverà in via Falcinelli con la sua carovana di puppets.

Alle 22 ci si sposterà in piazza Vittorio Veneto per "Balcanikaos", spettacolo di cabaret musicale comico di Andrea Kaemmerle (nella foto). Uno spettacolo teatral-musicale dove autori come Bregovic, Kusturica, Kocani orchestra e molti altri vengono accostati a scrittori amatissimi ad est come Hasek, Hrabal, Kafka, Rilke unitamente ai mostri classici come Bulkakov. Le atmosfere letterarie si fondono con quelle più popolari degli aneddoti, delle leggende fino a toccare strane e oniriche storielle nate nella notte dei tempi. Alle 23, a cura dell’associazione Linfa le "Favole della Buonanotte": videoproiezione per bambini, ragazzi e adulti con letture di libri illustrati sul tema della natura.