Street food, croce e delizia di piazza Pertini

Caro Carlino, abito in via Montebello, sopra piazza Pertini. Tralasciando il trambusto a cui siamo sottoposti da mesi per via dei lavori in quel palazzo che dovrebbe diventare un edificio di lusso a due passi da via Vecchini. Che tra l’altro ci hanno pure tolto quasi tutti i parcheggi. Dicevo: tralasciando questo, vorrei parlare di piazza Pertini, ridotta ormai a una distesa di cemento da anni. Il sindaco, in campagna elettorale, diceva di volerla rendere più viva, di spostare al centro i rinoceronti, di darle nuova vita. Ma io vorrei soffermarmi sullo stato attuale: pavimentazione oscena, unta e bisunta per via dello street food.

Non che non ci debba essere lo street food, che è stupendo, ma che almeno si pulisca a dovere.

E poi, avete visto le panchine di legno dove ci dormono i barboni? Sono completamente rotte, con spunzoni di ferro pericolosissimi per l’incolumità della gente. Ma, voglio dire, ci vuole tanto a ripristinare una seduta che tra l’altro è ultra scomoda e per niente confortevole? Insomma, dai, prima di spostare i rinoceronti, interveniamo dove serve…

Dario M. C., Ancona