Street food e bastonate Infastidisce i tanti clienti Espositore reagisce: rissa

di Giacomo Giampieri

Allontanato a più riprese da piazza Mazzini, dov’era in corso l’evento ‘Gente di Strada - Street Food’, torna poco prima della mezzanotte e inizia a molestare i tanti presenti che ballano e si divertono. Un espositore reagisce e nasce una violenta colluttazione, stroncata soltanto dall’intervento provvidenziale della Polizia locale. Scene di follia con botte da orbi, sabato sera, nel cuore di Falconara. Che l’atmosfera fosse "elettrica", lo si era compreso dalla presenza dei tanti agenti – tre in divisa e otto in borghese – impegnati nei servizi di prevenzione, compresi il monitoraggio dell’anomalo afflusso di in partenza dalla stazione di Falconara verso il Summer Jamboree di Senigallia. Tra loro si era confuso anche un ragazzo marocchino, arrivato per la prima volta in centro con un passeggino nel quale portava a spasso gli effetti di una sbronza, cianfrusaglie e due bottiglie di vodka e whisky. L’uomo è stato bloccato dagli agenti e si scoperto, dopo, come fosse già stato denunciato due giorni prima per un ordine di espulsione mai rispettato assieme ad un connazionale. È stato portato lontano rispetto alla manifestazione, dov’è stato denunciato per ubriachezza molesta, avendo violato l’ordinanza sindacale, multato e i suoi alcolici subito sequestrati. Non aveva finito in piazza, però. Perché vi è tornato verso mezzanotte, infastidendo gli avventori. Uno dei titolari dei furgoncini del cibo di strada lo ha bloccato sul nascere. Ma è stato il preludio ad una furibonda rissa. Da un lato l’espositore, italiano, dall’altro il marocchino, che ha avuto la peggio rimediando pugni in pieno volto tanto da finire a terra. A difesa dello straniero sono intervenuti altri due italiani, fino al coinvolgimento di un collega del commerciante che ha minacciato i presenti di andare a prendere un coltello. Senza riuscirsi, perché intanto l’imponente schieramento di Polizia locale ha definitivamente chiuso la contesa con la solita prontezza e preparazione. La serata del marocchino è proseguita in pronto soccorso, dove vi è arrivato a bordo dell’ambulanza. Nei prossimi giorni saranno passate al setaccio le telecamere della zona far scattare le probabili denunce.