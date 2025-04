Street Food Festival in piazza Mazzini

Da oggi a domenica piazza Mazzini si trasformerà in una grande agorà del gusto con specialità regionali e internazionali, grazie allo Street Food Festival. I truck gastronomici con le loro prelibatezze arriveranno dal Lazio, dall’Abruzzo, dalla Puglia, dalla Sicilia, ma ci saranno anche specialità del Messico, dell’Argentina e di tutto il Sud America. Si potrà cenare in piazza, oppure scegliere il cibo da asporto da consumare a casa. Accanto ai food truck ci sarà un mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica e uno spazio per i bambini. Qui domenica alle 12 ci sarà un intrattenimento con ballo e canto dedicato proprio ai più piccoli. Gli stand apriranno i battenti oggi alle 18 e resteranno aperti fino alle 24, mentre domani e domenica gli orari sono dalle 11.30 alle 24, con apertura anche a pranzo. Ogni sera è previsto un appuntamento musicale diverso. Domenica pomeriggio, in piazza, anche un raduno d’auto d’epoca. "Un’occasione imperdibile per immergersi nei profumi e nei sapori del cibo di strada, con proposte culinarie provenienti da diverse regioni d’Italia e del mondo", dice l’assessore al Turismo Marco Giacanella.