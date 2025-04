Street Food Festival, la tre giorni con specialità italiane ed estere

Specialità regionali e internazionali, giochi per bambini, musica e animazione: sono gli ingredienti dello Street Food Festival, che farà tappa in piazza Mazzini venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile con tanti truck gastronomici provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo, dalla Puglia, dalla Sicilia, ma ci saranno anche specialità del Messico, dell’Argentina e di tutto il Sud America. Sarà possibile fermarsi a mangiare in piazza Mazzini, dove sarà allestito un grande ristorante all’aperto, oppure ordinare specialità da asporto o da gustare mentre si passeggia.

Gli stand apriranno i battenti venerdì 11 aprile alle 18 e resteranno aperti fino alle 24, mentre sabato 12 e domenica 13 aprile gli orari sono dalle 12 alle 24, con apertura anche a pranzo.

Ogni sera alle 21 un intrattenimento musicale diverso: si parte venerdì con il tributo a Vasco Rossi del gruppo Bellaprika, sabato invece sarà la volta dei più grandi successi di Max Pezzali e degli 883 interpretati dai Secondo Tempo mentre domenica saranno protagoniste le sigle dei cartoon con Alabarde Spaziali.