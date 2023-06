Street Parade, si presentano in 1500: la polizia costretta a mediare

Tampona un’auto e poi scappa. La polizia lo trova: era senza patente e con un coltello. Protagonista un 30enne italiano che sabato sera è stato denunciato porto abusivo di armi e sanzionato per guida senza patente. Era l’una quando la volante è intervenuta in piazza Ugo Bassi dove era stato segnalato un danneggiamento ad una vettura in sosta. Sarebbe stato il 30enne trovato poi in auto con un bastone lungo un metro e un coltello. Non aveva mai conseguito la patente di guida. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era stato già denunciato per diversi è gravi reati contro la persona e contro il patrimonio. Sarà valutata dalla polizia la possibilità di applicare una misura di sicurezza. Sempre sabato sera la polizia ha dovuto mediare con gli organizzatori della manifestazione che si è tenuta in città contro il decreto legge anti rave party. In città sono arrivati 1.500 manifestanti, ne erano previsto solo 400, e dovevano finire tutto a mezzanotte ma hanno continuato fino alle 2. L’area del porto, dove si era spostata la manifestazione, è stata completamente liberata, il servizio di ordine pubblico si è concluso senza far registrare situazioni di criticità. Il questore Cesare Capocasa ha apprezzato e manifestato grande soddisfazione per la buona riuscita del servizio, un dispositivo collaudato che potrà essere riproposto per manifestazioni dello stesso tipo garantendo contestualmente l’esercizio del diritto di manifestare preservando l’ordine e la sicurezza pubblica e l’incolumità dei manifestanti.