Stretta sul PalaGuerrieri: l’opera entro l’estate

Restyling del Palaguerrieri, due mesi di ritardo nel cantiere ma la struttura dovrebbe essere pronta per l’estate. E’ quanto emerge dal nuovo cronoprogramma stilato ieri dall’amministrazione comunale in sinergia con la ditta che ha vinto l’appalto (Baiocco srl): "La fine dei lavori condivisa fra le parti orientativamente subirà una variazione di 8 settimane, consentendo comunque, salvo imprevisti, la riconsegna alla città del palasport per permettere alle società la programmazione della stagione sportiva 2025/2026 - spiegano dalla giunta -. I lavori da lunedì prossimo riprenderanno con l’inizio delle opere di carpenteria per la costruzione dei setti in cemento e in successione gli interventi degli spogliatoi. Presenti al summit il sindaco Daniela Ghergo, l’Assessore ai lavori pubblici Lorenzo Vergnetta e la struttura tecnica. "Sono stati analizzati – spiegano dal Comune - i documenti tecnici della variante in corso d’opera in fase di completamento, che ha comportato una ridefinizione di alcune lavorazioni e nuove scelte progettuali nella direzione della durabilità e garanzia dell’opera. Verranno pertanto realizzati nuovi setti in cemento armato che sostituiranno quelli demoliti, e che verranno costruiti interamente, al posto della ristrutturazione di quelli esistenti, risalenti agli anni 80. Si procederà al rinforzo delle tribune con controventi e travi in acciaio in luogo dell’incremento dei pilastri esistenti. Verrà realizzata la riqualificazione completa degli spogliatoi con la creazione di nuovi spazi a servizio della struttura. Sono queste le motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia di variante. E alla luce delle quali è stato condiviso il nuovo cronoprogramma dei lavori e delle forniture, tenendo conto anche dei tempi tecnici di fornitura del legno lamellare che dipendono dalla nuova configurazione dei setti e dalla realizzazione delle opere in cemento armato funzionali alla posa della copertura". "L’incontro con l’impresa Baiocco, rappresentata dal massimo vertice aziendale - dichiara il sindaco – ha consentito una verifica dello stato dei lavori, necessaria per valutare quelli ritenuti necessari in corso d’opera e per programmare le fasi di realizzazione successive. L’impresa ha condiviso il nuovo piano dei lavori e la tempistica, che porterà un lieve slittamento della consegna della struttura, funzionale ad alcune opere di miglioramento relative ai setti, alle tribune e agli spogliatoi. Gli aggiornamenti avverranno mensilmente e di questi daremo conto, anche alle società sportive, con comunicazioni periodiche".