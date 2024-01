Stretta sul porto d’armi, 116 ci rinunciano

Raffica di controlli sul porto d’armi: in 116 lasciano scadere il porto d’armi e diversi di loro consegnano fucili e pistole al commissariato per la distruzione. Secondo il report reso noto ieri dal commissariato, diretto dal commissario capo Angelo Sebastianelli, l’anno scorso sono state rilasciate e rinnovate 351 licenze di caccia, porto d’armi per uso sportivo, oltre a 114 autorizzazioni alla detenzione domestica. Elevata è stata l’attività di rilascio e gestione dei titoli autorizzatori in materia di armi. Ben 116 controlli sono stati effettuati sui detentori di armi che hanno lasciato scadere la necessaria certificazione medico-legale valevole cinque anni: in alcuni casi, i fabrianesi hanno deciso di rinunciare al titolo consegnando spontaneamente le armi al commissariato fabrianese per le operazioni di distruzione. Attenta e vicina è stata l’attività di gestione delle posizioni dei cittadini immigrati, che ha visto la trattazione di ben 1.461 pratiche tra primi rilasci, rinnovi e aggiornamenti dei titoli di soggiorno. In tre casi sono stati eseguiti, unitamente all’ufficio immigrazione della questura di Ancona, accompagnamenti alla frontiera a seguito di decreto di espulsione del questore Capocasa. Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati rilasciati 3.606 passaporti: i tempi medi di attesa per le presentazioni delle istanze hanno visto, sotto il coordinamento della divisione Pasi della questura di Ancona, importanti riduzioni e sono stati assicurati due appuntamenti open day (senza prenotazione) ogni mese. Significativa è stata la riduzione dei tempi di consegna del titolo di espatrio, che si sono attestati in sei giorni, e hanno visto, nei casi più urgenti, anche rilasci "a vista", ovvero immediatamente successivi alla presentazione della domanda. Altrettanto elevata è stata l’attività di rilascio e gestione dei titoli autorizzatori in materia di armi. Sono stati inoltre 22 i provvedimenti di avviso orale, un locale con licenza sospesa per 7 giorni, tre fogli di via obbligatori da Fabriano per tre anni, tre daspo urbani (Dacur) e uno sportivo. Un’attività quotidiana di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, che ha anche portato a ventuno servizi straordinari nei luoghi di maggiore afflusso di persone, nonché di volta in volta segnalati per criticità (giardini Regina Margherita, centri commerciali). I servizi hanno consentito l’identificazione di 1.232 persone (101 con precedenti penali e di polizia), il controllo di 366 veicoli e 84 esercizi pubblici: tre contestazioni amministrative e un soggetto è stato denunciato.