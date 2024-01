Strisce pedonali fantasma, è questa la sicurezza stradale?

Caro Carlino, abito da tempo in via Gioberti, ma presto, grazie al cielo, cambierò casa. Vi leggo spesso. Non solo perché siete, mi pare, abbastanza apolitici e imparziali. Le notizie, le scrivete e le trattate in modo oggettivo, proprio come dovrebbero fare i giornalisti degni di questo nome. Ma a parte i complimenti per il vostro giornale, io credo sia importante uno spazio come questo perché poi voi ciò che fate si chiama servizio pubblico. Ecco, vorrei permettermi di usare questo spazio, per 24 ore di tempo, per fare luce sulla situazione di via Gioberti, tra le Grazie e Tavernelle. Segnali stradali scoloriti, gente senza senso civico che non rispetta le indicazioni e auto in sosta vietata dalla mattina alla sera. Ma questa via fa parte di Ancona o no? E vogliamo parlare dei dossi sulla carreggiata che sono cortissimi e che le auto, per schivarli, rischiano di fare un incidente? E sull’asfalto, beh, la foto parla chiaro...

Walter D., Ancona