Stroke Unit, Neurologia ‘centro platino’

La Neurologia dell’ospedale Carlo Urbani è ‘centro platino’ per la "Stroke Unit": un prestigioso premio internazionale Eso- Angels award. Un riconoscimento attribuito agli ospedali che inviano i dati relativi ad almeno 30 pazienti ai registri della qualità della cura dell’ictus sviluppati dall’Organizzazione Europea per l’Ictus. Sulla base delle prestazioni che sono misurate rispetto a determinati criteri, quali la rapidità d’intervento e la qualità del trattamento, gli ospedali possono essere gold, platinum o diamond. Ieri la consegna del premio alla presenza del primaio della Neurologia Claudio Alesi, dell’assessore regionale Filippo Saltamartini, del commissario Nadia Storti, del dottor Marco Candela, responsabile Governo Clinico, del primario del pronto soccorso Mario Caroli e di numerosi operatori sanitari. "L’eccellenza di questo reparto e il percorso terapeutico intrapreso nell’affrontare questa patologia – ha spiegato Saltamartini- permette non solo di salvare vite ma anche di evitare danni fisici permanenti, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di costi per il sistema sanitario. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte. Su Jesi abbiamo fatto l’investimento più importante del Pnrr prevedendo una casa e un ospedale di comunità proprio per permettere all’ospedale di esprimere la sua eccellenza liberandolo dal peso delle patologie meno gravi". "La Stroke Unit di Jesi – ha aggiunto Gianluca Bulgari - segue mediamente 20-30 pazienti al mese per ictus ischemici e emorragici. In media cinque al mese le fibrinolisi effettuate entro i 60 minuti dall’evento". Tra il triage e il primo esame radiologico trascorrono mediamente 10 minuti "grazie alla professionalità e tempestività di pronto soccorso e radiologia" spiega ancora.

Sara Ferreri