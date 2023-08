Stronati minacciato di persona "Dimettersi ora non serve a nulla"

di Sara Ferreri

"Questa è una situazione che somiglia più a quelle che si vivono in altre parti d’Italia che impressiona ed è inquietante". A parlare è l’ex sindaco Massimo Bacci dopo la notizia diffusa dal Carlino delle nuove minacce al presidente di Interporto Marche Massimo Stronati e alla sua famiglia. L’ex primo cittadino prova anche a darsi una spiegazione di queste minacce che continuano ormai da otto mesi anche se sembravano essersi attenuate nell’ultimo periodo e che invece nei giorni scorsi sono tornate. "E’ sorprendente – aggiunge Bacci che durante il suo mandato ha lottato e vissuto in prima persone ostacoli e ostracismi al progetto sbloccato dal nuovo Cda guidato da Stronati oggi sotto scorta – che le minacce continuino da parte di qualcuno che per la contrarietà all’insediamento chiede le dimissioni di Stronati. Ormai l’hub è in costruzione e le sue dimissioni non cambierebbero più nulla. Dunque le minacce sono difficilmente spiegabili se non con il fatto che qualcuno, scottato dal fatto che sia sorto proprio a Jesi, abbia perso il controllo su questo territorio. Tra l’altro la responsabilità della decisione più che del presidente di Interporto è più politica perché è la politica che ha dato il via libera dal punto di vista urbanistico".

Qualcuno ipotizza la pista ambientalista e del consumo di suolo anche alla luce di messaggi diramati via social e già sotto la lente delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria. Dopo la notizia delle nuove minacce (avrebbero raggiunto Stronati anche di persona mentre era con la sua famiglia) si è levato anche e soprattutto un coro di solidarietà nei confronti dell’"uomo Amazon" da tutta la regione. Il vicesindaco Samuele Animali esprime "massima solidarietà e vicinanza anche alla famiglia. E fiducia nell’operato delle autorità competenti". "La città tutta deve a Stronati – è solo uno dei tanti commenti su Facebook - un grazie per mille posti di lavoro e per un indotto non indifferente. Le minacce anonime servono solo a mettersi dalla parte del torto. Delle questioni si parla a tavolino, non dietro l’anonimato. Perché le minacce a chi porta lavoro e non invece a chi il lavoro lo ha smembrato, disintegrato?". Dal consiglio comunale di Jesi il gruppo consiliare Jesiamo esprime "piena solidarietà e grande vicinanza al presidente Stronati e alla sua famiglia". "In questa particolare quanto assurda situazione – aggiungono - apprezziamo ancora una volta lo spessore umano di Massimo Stronati che nonostante la vicenda che tocca da vicino anche i suoi cari, non esita ad esprimere orgoglio per la scelta adottata".