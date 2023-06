Stronati sotto scorta: tanti attestati di solidarierà

"Totale solidarietà al presidente di Interporto Marche Massimo Stronati per le inaccettabili minacce di cui è oggetto. Massimo è un amico, una persona seria e un ottimo manager: spero che presto si possano individuare i responsabili di queste vili minacce".

Così il consigliere regionale democrat Antonio Mastrovincenzo interviene sulle minacce di morte a Massimo Stronati e alla sua famiglia per aver voluto fortemente e concluso il 22 dicembre dello scorso anno l’"affare Amazon" alla Coppetella. In queste ore si susseguono le espressioni di solidarietà nei confronti del presidente di Interporto Marche finito sotto scorta per le minacce ricevute tramite lettere cartacee ricevute nei mesi e nelle settimane scorse.

Proseguono le indagini per cercare di arrivare al responsabile di quelle minacce di morte e restituire serenità a Stronati e a suoi cari dopo.

"Spero che Massimo e la sua famiglia possano ritrovare la tranquillità che meritano" conclude Mastrovincenzo. Anche attraverso i social il presidente Stronati ha ricevuto molti pensieri di vicinanza e solidarietà per quanto stanno subendo lui e la sua famiglia.