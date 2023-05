Stroncato da malore mentre lavora la terra

E’ stato rinvenuto solo ieri mattina in un campo tra Sant’Ignazio e Ponticelli, a Filottrano. L’allarme è scattato intorno alle 8 quando la sorella dell’uomo, cercando di contattarlo al telefono come era solita fare ogni mattina, non lo ha sentito rispondere. Ha subito temuto il peggio e così ha allertato il 112. Immediatamente i carabinieri sono andati sul luogo indicato dalla donna sapendo che il signore, 80 anni, Z.D., era solito recarsi in quell’area per curare una proprietà terriera. In quel punto sono state mandate anche l’ambulanza infermieristica di Filottrano e l’automedica di Cingoli. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei soccorritori però. L’uomo è stato trovato dagli stessi poco più tardi, riverso sul campo. Probabilmente è deceduto mentre si trovava a dare del diserbante nei pressi di un laghetto di sua proprietà. Il dramma si è consumato appunto mentre l’uomo era da solo. Poco distante c’era anche il suo trattore, bagnato dalla pioggia della notte stessa. Il decesso, avvenuto per cause naturali, come confermato dal personale medico, potrebbe risalire alla giornata precedente, al pomeriggio: la presenza di acqua nel mezzo agricolo sarebbe una delle prove che i carabinieri della stazione locale stanno confutando. Sono comunque in corso gli accertamenti di rito e a ore saranno fissati i funeral.