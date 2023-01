Stroncato da un male a 56 Corrado Pirani, era il titolare del birrificio "San Germano 18"

Camerano è in lutto per la scomparsa di Corrado Pirani (nella foto), il titolare del birrificio agricolo "San Germano 18" molto apprezzato in zona. Il cameranese è scomparso a 56 anni per un male contro cui combatteva da tempo. Si è spento tra le lacrime e il dolore di coloro che l’hanno davvero amato in vita e lo ricorderanno per sempre. Un uomo forte, caparbio, che della produzione di birra ne ha fatto un lavoro. Nel 2009 era impiegato in un’industria metalmeccanica e si occupava di stampaggi. Quando l’azienda ha chiuso lui si è visto costretto a reinventarsi ed ha avviato un’azienda agricola con annesso un birrificio assieme alla compagna Lisa. Era il 2013 quando ha prodotto la prima cotta professionale e stappato la prima bottiglia di Birra agricola del Conero. Oggi tutto il paese lo piange e ricorda il suo impegno, anche per far conoscere la professionalità del comparto artigianale cameranese altrove. A ore saranno fissati i funerali in paese.